الجبوري يعلن انتهاء مدة المجلس ويبارك للبرلمان العراقي الجديد

تقدم سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي الذي تنتهي مدته صباح غدا الأحد 1 يوليو/تموز، بالتهنئة للبرلمان الجديد الذي ثارت حوله الكثير من الإشكالات.

وقال الجبوري في تدوينة له عبر موقع التواصل تويتر، "أبارك للمجلس الجديد الذي سيلتئم قريبا بعد العد والفرز والتصديق على النتائج، وأتمنى له الموافقة في إكمال المهمة الوطنية للإسراع بتشكيل حكومة الوطن المستقر والناهض.

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وتابع الجبوري، "خلال أربع سنوات صعبة مليئة بالتحديات أنجز البرلمان عشرات القوانين التاريخية وأسس الأعراف الرصينة وقضى على استقطاب الكتل وعبر مرحلة داعش إلى ضفة العراق المحرر، شكرا لـ ٣٢٨ نائبا كانوا أبطالا في اختبار المحنة".

وكان الجبوري قد أعلن في وقت سابق، انتهاء ولاية المجلس يوم السبت المقبل، ما لم يصوت النواب على تمديدها، وقال في مؤتمر صحفي، يوم الخميس 28 يونيو/حزيران: "إن ولاية المجلس ستنتهي يوم السبت المقبل ما لم يصوت النواب على تمديدها لحين الانتهاء من إعادة فرز أصوات الانتخابات"، وذلك وفقا لـ"رويترز".