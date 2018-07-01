الجبوري يعلن انتهاء مدة المجلس ويبارك للبرلمان العراقي الجديد

وقال الجبوري في تدوينة له عبر موقع التواصل تويتر، "أبارك للمجلس الجديد الذي سيلتئم قريبا بعد العد والفرز والتصديق على النتائج، وأتمنى له الموافقة في إكمال المهمة الوطنية للإسراع بتشكيل حكومة الوطن المستقر والناهض.
وكان الجبوري قد أعلن في وقت سابق، انتهاء ولاية المجلس يوم السبت المقبل، ما لم يصوت النواب على تمديدها، وقال في مؤتمر صحفي، يوم الخميس 28 يونيو/حزيران: "إن ولاية المجلس ستنتهي يوم السبت المقبل ما لم يصوت النواب على تمديدها لحين الانتهاء من إعادة فرز أصوات الانتخابات"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
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