مصدر دبلوماسي: المبعوث الأممي يعتزم العودة إلى عدن للقاء هادي

أفاد مصدر دبلوماسي يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم 1 يوليو/تموز، بأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، يعتزم عقد لقاء جديد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، منتصف الأسبوع الجاري.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر:"اللقاء يأتي بعد اشتراط الحكومة اليمنية، يوم السبت، الانسحاب الكامل لمسلحي جماعة أنصار الله من مدينة الحديدة ومينائها وميناء الصليف، قبيل البدء بأي خطوات للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها".

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وأشار المصدر إلى "أن المبعوث الأممي يحاول التوصل إلى تسوية مع الحكومة اليمنية بشأن مدينة الحديدة قبيل عرض خطته لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع القادم".

وكان الرئيس اليمني أبلغ المبعوث الأممي، يوم الأربعاء المنصرم، خلال لقائه في عدن، أنه على مسلحي أنصار الله الانسحاب من مدينة الحديدة وليس من مينائها وحسب، ودخول قوات من وزارة الداخلية لضمان الأمن فيها كمدخل لتطبيق القرار الأممي 2216 المتضمن الانسحاب وتسليم السلاح.