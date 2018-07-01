مصدر دبلوماسي: المبعوث الأممي يعتزم العودة إلى عدن للقاء هادي

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر:"اللقاء يأتي بعد اشتراط الحكومة اليمنية، يوم السبت، الانسحاب الكامل لمسلحي جماعة أنصار الله من مدينة الحديدة ومينائها وميناء الصليف، قبيل البدء بأي خطوات للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها".
وكان الرئيس اليمني أبلغ المبعوث الأممي، يوم الأربعاء المنصرم، خلال لقائه في عدن، أنه على مسلحي أنصار الله الانسحاب من مدينة الحديدة وليس من مينائها وحسب، ودخول قوات من وزارة الداخلية لضمان الأمن فيها كمدخل لتطبيق القرار الأممي 2216 المتضمن الانسحاب وتسليم السلاح.
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