انفجار سيارة قرب مخزن لصناديق الاقتراع في كركوك

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 1 يوليو/تموز، إصابة 14 شخصا، إثر اعتداء إرهابي لانتحاري حاول اقتحام مخازن لأصوات الناخبين في كركوك، شمال بغداد.

© AFP 2018 / Marwan Ibrahim ثلاثة اعتداءات إرهابية في كركوك تقتل امرأة وتصيب 14 شخصا

وأوضح المركز في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في محافظة كركوك، المتمثلة في جهاز مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت والشخصيات تتصدى لإرهابي انتحاري يقود سيارة مفخخة نوع "سلفادور" حيث تم إطلاق النار عليه قبل وصوله إلى مخازن "العلوة الشعبية" في مدخل المحافظة.

وأضاف المركز، أن (العلوة الشعبية — مخازن وزارة التجارة)، تحتوي صناديق الاقتراع الخاصة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا وأضرار مادية بسيطة في الباب الرئيسي للمخازن.