لبنان: عشرات اللاجئين السوريين يستعدون للعودة إلى ديارهم

يستعد عشرات اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم، اليوم الأحد، في إطار عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، ويجري تنظيمها بتنسيق بين الأمن العام اللبناني والسلطات السورية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR لبنان يطالب أمريكا بتأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة

بيروت– سبوتنيك . وتم استقدام حافلتين لنقل 63 لاجئاً سورياً إلى منطقة معضمية الشام في دمشق، عبر نقطة المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، فيما سيغادر 30 آخرون بسياراتهم الخاصة.

وكانت ​المديرية العامة للأمن العام قد تولت، يوم الخميس الماضي، مهمة التنسيق مع السلطات السورية لنقل 473 لاجئاً سورياً من مخيمات بلدة عرسال الحدودية إلى بلدات القلمون الغربي في سوريا.

وأعلنت السلطات اللبنانية أن، عودة السوريين تتم بشكل طوعي، وبالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.