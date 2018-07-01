روسيا ترصد خمسة انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية انتهاكات.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، خمسة حالات إطلاق نار، واحدة في محافظة حلب، وأربعة حالات في اللاذقية، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلة للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث بلغ وزنها الإجمالي 2.7 طن.

وأضاف البيان، أن 180 شخصا تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية.

وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ويظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.