البرلمان العربي يعتمد خطوات تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

عقدت اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اجتماعها، اليوم الأحد، بحضور وفد رفيع المستوى عن جمهورية السودان برئاسة، أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان.

وقال رئيس البرلمان مشعل بن فهم السلمي إن لديهم خطة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإنهم اليوم بصدد "وضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان ورفع القرار الذي تسبب في ظلم كثير، وبحكم علاقاتنا مع أمريكا تم رفع العقوبات التجارية".

وتابع السلمي أن "السودان بلد محوري عربي وأفريقيا وٱخر تلك الأدوار ما تم من مفاوضات السلام في جنوب السودان".

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "الخطة التنفيذية هي خطة فاعلة لمخاطبة المؤسسات الأمريكية، وسيكون هناك جلسة نقاشية في الجامعة العربية، والخطة سوف يتم عرضها على البرلمان العربي للمصادقة عليها، لأن السودان لا يتحمل الكثير، ومن واجبنا أن نقف مع السودان لأن قضيته عادلة".

وأكد رئيس البرلمان أن هناك خطط التعاون بين البرلمان والبرلمانات الأخرى.