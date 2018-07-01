سلطنة عمان توثق مونديال "روسيا 2018" بإصدار طابع بريدي خاص

أصدر بريد سلطنة عمان، اليوم الأحد، طابع البريد التذكاري "كأس العالم روسيا 2018"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبرعاية رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد الوهيبي.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، "يأتي ذلك بمناسبة احتفاء بريد عمان بالحدث الكروي الذي يشهده العالم، حاليا، والمتمثل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018".

© Photo / CC سلطنة عمان تؤكد ضرورة زيادة التبادل التجاري مع إيران

وأكد بريد عمان، أن "تدشين هذا الطابع التذكاري يعد تعبيرا عن اهتمامه بإبراز دور الطوابع البريدية في توثيق الأحداث العالمية وتأريخها، وكذلك للوصول إلى عشاق كرة القدم والطوابع البريدية في داخل وخارج السلطنة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان عبد الملك البلوشي، "إن إصدار شركة بريد عمان لهذا الطابع، يأتي مساهمة منها في الاحتفاء بهذه المناسبة، ومشاركة محبي هذه الرياضة في مختلف دول العالم، وبالأخص في السلطنة".

وأضاف "إصدار هذا الطابع يأتي ضمن جهود الشركة لإبراز أهمية الرياضة، وحرصا منها على تنويع مجالات الإصدار بين الرياضية والسياحية والثقافية والإنجازات الوطنية؛ وذلك لتعزيز حضور السلطنة في المحافل الدولية المعنية بصناعة الطوابع التذكارية البريدية، والتعريف بالموروث الحضاري للسلطنة وإنجازاتها العصرية".

وقامت الشركة بتصميم الطابع على شكل دائري يتسم بجودة عالية، ووفق أحدث المواصفات الفنية، وباستخدام تقنيات حديثة.

كما يتضمن الطابع التذكاري على الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم، وتعكس الألوان المستخدمة فيه ألوان منتخب سلطنة عمان لكرة القدم.

وأصدر بريد عمان، بالإضافة إلى 8 آلاف نسخة من هذا الطابع سيتم توزيعها على عدد من فروع بريد عمان، باقة من المنتجات لمصلحة هواة ومحبي جمع الطوابع.