مسؤول أردني: الأردن لم يلغ فكرة المفاعل النووي الكبير

عمان — سبوتنيك. ونسب موقع "أكيد" الإلكتروني الأردني لرئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان نفيه أن يكون هناك إلغاء لمشروع محطة الطاقة النووية الكبيرة بقدرة ألف ميغاواط في منطقة عمرة، لافتاً إلى أن "ما حصل هو إلغاء لاتفاقية إنشاء هذا المفاعل مع الجانب الروسي بسبب الكلفة المالية"، موضحا إلى أن ما نقل في وسائل إعلام خلال المؤتمر الصحفي "مجتزأ وهناك أخطاء علمية".
وحول ما سبق نسب موقع "أكيد" لطوقان أن "هناك تقدما في مباحثاتنا مع الصين لإقامة المفاعل النووي الصغير كونها تملك خبرة في هذا المجال وبالأخص في الجيل الرابع من المفاعلات"، موضحا أن المذكرة التي تم توقيعها مع الجانب الروسي الشهر الماضي لإقامة مفاعل نووي صغير هي "مذكرة مبدئية لاستطلاع التكنولوجيا الروسية في هذا المجال".
وأعلن الأردن في يونيو/حزيران الماضي نبأ توقيع كل من الأردن وروسيا في 24 مايو/أيار الماضي اتفاقية تطوير مشروع بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس أتوم أوفرسيز الروسية لبناء مفاعل نووي روسي من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة في الأردن.
كما أعلنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية حينها، أن طلب شركة روس أتوم بأن يكون القرض بناء أول محطة نووية في الأردن قرضا تجارياً وليس حكومياً، هو السبب في إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين الهيئة وشركة روس أتوم الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميغاواط كهرباء.
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