ملك البحرين: قد نتوجه إلى الصناعة العسكرية الدفاعية

أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، أن بلاده "قد تتجه إلى التصنيع العسكري المحلي، لإكمال منظومة العمل العسكري في قوة الدفاع (الجيش) بالمملكة، وذلك بعد أن اتضح تمكن هذه القوة من التقنيات العسكرية الحديثة".

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن الملك حمد بن عيسى، قوله، خلال لقائه كبار الضباط في قوة دفاع البحرين، "إن ما وصلتم إليه من مستوى احترافي في مختلف أسلحة قوة الدفاع، وتمكنكم من التقنيات الحديثة، يشجعنا إلى التوجه إلى الصناعة العسكرية، لإكمال منظومة العمل العسكري بقوة دفاع البحرين".

© RIA Novosti . Igor Zarembo تعرف على قدرات قوات الدفاع الجوي البحرينية

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الملك حمد بن عيسى، اليوم، إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ولقائه كبار الضباط والجنود هناك.

وأعرب العاهل البحريني عن تقديره لجنود بلاده، الذين يشاركون في "التحالف العربي" بقيادة السعودية، ضد "الحوثيين" في اليمن.

وأشاد الملك حمد "بما يحققه الضباط والجنود البحرينيين من انتصارات ونجاحات متواصلة في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، دعماً للعدل والشرعية والتصدي للإرهاب".

وتشارك قوات بحرينية في قوات "التحالف"، التي تشن غارات وتنفذ عمليات في اليمن، منذ 25آذار/مارس 2015، الهدف منها مساعدة قوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سعيها لانتزاع السيطرة على العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى، الواقعة تحت إدارة مسلحي حركة "أنصار الله.

وتعرضت الحكومة لانتقادات من قبل المعارضة البحرينية، لمشاركتها في هذه القوات، وذلك في ضوء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين اليمنيين، نتيجة لضربات "التحالف".