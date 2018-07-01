الرئيس هادي: أي تفاوض يستلزم انسحاب "الحوثيين" وتسليم السلاح

القاهرة — سبوتنيك. وقال الرئيس هادي، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية بوزارة الدفاع ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، "جميعكم على اطلاع بالتحركات المكثفة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن وزيارته مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقد كنا واضحين، إننا مع السلام الحقيقي العادل، السلام الذي ينتصر للتضحيات، وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار 2216 من انسحاب للمليشيات الحوثية، وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة، أما الوعود والجنوح للسلام مع كل هزيمة يتلقونها، والانقلاب كعادتهم في نقض كل المواثيق والاتفاقات، فذلك لم يعد مقبولا إطلاقا".
وتابع هادي أن "الانتصارات المحققة في مختلف الجبهات، والتقدم الميداني المستمر في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة وصعدة والبيضاء وحرض، وتعز وغيرها من جبهات العزة والكرامة، تؤكد أن هدفنا قد اقترب تحقيقه، في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي".
وأعلن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن قوات "التحالف" بقيادة السعودية، التي تشارك فيها بلاده، أوقفت عملياتها القتالية لـ "تحرير" الحديدة ومينائها مؤقتا، وذلك لإعطاء فرصة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الرامية لإقناع "الحوثيين" بالانسحاب منها دون شروط.
وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة، حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها بآت بالفشل.
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