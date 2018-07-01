العلاقات المغربية القطرية... 46 عاما من الصداقة والتعاون

بينما تواجه قطر أزمة مع دول الحصار، تتزايد مؤخرا بسبب التصريحات المتبادلة بين المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات من جهة، ونظرائهم القطريين، كانت المملكة المغربية تتوجه نحو مزيد من تعزيز العلاقات مع قطر.

وترتبط المملكة المغربية بدولة قطر بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، أي أن البلدين بينهما تاريخ يمتد إلى 46 عاما من العلاقات القوية، التي عززتها الزيارات المتبادلة والاتفاقيات.

© AFP 2018 / تزامنا مع تحرك دول المقاطعة... رسالة من ملك المغرب إلى أمير قطر

في 1981 تم توقيع اتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر.

وفي العام نفسه تم توقيع اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة المغربية.

في 1987 وقعت الدولتين اتفاقا بشأن النقل الجوي.

وفي 2003 وقعا بروتوكولا للتعاون في المجال الإداري.

وشهد 2011 طفرة ونقلة كبيرة في العلاقات، حيث شهد:

توقيع عقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار.

مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

© AP Photo / Kayhan Ozer السودان: تفاصيل اللقاءات الرسمية مع سفراء قطر والمغرب وتركيا

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني بين حكومة المملكة المغربية من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وحكومة دولة قطر من خلال شركة قطر للتعدين.

بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي ومحاربة الجرائم/ المخالفات الخاصة بالجمارك فيما بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

بروتوكول للتعاون الثقافي في مجال ترميم القلاع والحصون والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

اتفاقية بشأن إعفاء رعايا دولة قطر والمملكة المغربية الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

خطاب نوايا بشأن التعاون الصناعي في مجال الأسمدة الكيماوية بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية.

البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب.

مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية ممثلة لقطاع الرياضة بدولة قطر ووزارة الشباب والرياضة في المملكة المغربية في مجال الرياضة.

كما أقيم البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني في مجال الثقافة والفنون والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات (2011 — 2012 — 2013).

وأيضا البرنامج التنفيذي الخامس في المجال التربوي والتعليمي للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات الدراسية 2010 — 2011 و2011 — 2012 و2012 — 2013.

وكذلك البرنامج التنفيذي الثالث لاتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات (2011 — 2012 — 2013).

في العام 2013، وقع الجانبان مجموعة اتفاقيات، وهي:

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي, ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

مذكرة تفاهم لمساهمة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

الاتفاقية الثالثة التعاون العلمي والتقني.

اتفاقية التعاون الثنائي في مجال مشاريع البنية التحتية.

اتفاقية تعاون وتوأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز في قطر.

وبعدها بعام واحد، 2014، اتفق الطرفان على:

اتفاق في مجال النقل البحري.

مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية للتدريب والتأهيل.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.

برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014، 2015، 2016.

اتفاق تعاون وتبادل بين وكالة المغرب العربي الرسمية المغربية ووكالة الأنباء القطرية.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko رئيس وزراء قطر يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات مشتركة

اتفاقيتين بين دولة قطر والمملكة المغربية متعلقتين بتمويل مشاريع قطاع الفلاحة والصيد البحري، الاتفاقية الاولى خاصة بتمويل المشاريع الفلاحية بمنحة قدرها 202 مليون دولار والاتفاقية الثانية خاصة بتمويل مشاريع الصيد البحري بمنحة قدرها 69 مليون دولار.

اتفاقية تعاون في المجال الأمني.

اتفاقية في مجال النقل الجوي

اتفاقية تعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر تهم مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها

وشهدت الأعوام اللاحقة (2015 و2016 و2017 و2018) مجموعة كبيرة من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات، وأبرزها:

اتفاقية تعاون بين شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية.

اتفاقية تعاون وشراكة تجارية إستراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية.

الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية 5-6/04/2016 (الدوحة).

اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي.

مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية.

اتفاقية في مجال النقل البحري.

اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ.

© REUTERS / Fadi Al-Assaad قطر تعلق على نشر صورة "مفبركة" لملك المغرب خلال زيارته الدوحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية.

البرنامج التنفيذي الرابع في المجال الثقافي و الفني.

البرنامج التنفيذي الأول في مجال الرياضة.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي.

اتفاقية برنامج بذور للشباب المغربي بين مؤسسة صلتك و مؤسسة التوفيق للتمويل الاصغر بالمملكة المغربية.

وصل حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب، خلال العام الماضي 2017 إلى 80 مليون دولار.

وحسب الصحفي المغربي أحمد بن جاسر، فإن العلاقات بين البلدين لم تتأثر على الإطلاق بالحصار الذي فرضته بعض الدول الصديقة للمغرب على قطر، بل على العكس، فإن العلاقات تتطور بشكل جيد، ولا يدع الجانبان فرصة إلا ويتم استغلالها الاستغلال الأمثل من أجل دعم هذه العلاقات.

ولفت بن جاسر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن البلدين لديهما تاريخ مشترك طويل من الارتباطات، وأهمها الارتباطات الاقتصادية، فبينما تتزايد الاستثمارات القطرية في المملكة يوما بعد يوم، نجد قطر أيضا داعما قويا للمغرب في أوقات الأزمات.