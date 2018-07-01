مقتل عسكريين اثنين وإصابة 3 في انفجار استهدف معسكرا جنوبي اليمن

قتل وأصيب 5 عسكريين يمنيين، بينهم ضابط، اليوم الأحد، في انفجار هز محافظة عدن جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر محلي في محافظة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، أن "لغما انفجر اليوم الأحد في معسكر بدر مقر اللواء 39 مدرع في مديرية خور مكسر، ما أسفر عن مقتل المقدم محمد باسريع العوذلي والجندي أنيس القباطي، وجرِح ثلاثة جنود آخرين إصابة أحدهم بليغة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH مصدر دبلوماسي: المبعوث الأممي يعتزم العودة إلى عدن للقاء هادي

وأشار إلى أن "الانفجار يأتي بعد ساعات من إخماد حريق اندلع في اللواء دون خسائر في الأرواح".

وأضاف أن "اللغم يعتقد أنه يعود إلى فترة سيطرة مسلحي "أنصار الله" على المعسكر ومدينة عدن قبيل استعادة الحكومة السيطرة عليهما في يوليو 2015، خاصة وأنه سبق وانفجر لغم أرضي بذات المعسكر في منتصف مارس في العام 2016، موديا بحياة جنديين".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أكد، اليوم الأحد، أن استئناف المفاوضات لحل الأزمة اليمنية يستلزم تطبيقا حقيقيا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بانسحاب مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) وتسليم أسلحتهم ومؤسسات الدولة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.