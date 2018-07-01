وزير الخارجية اليمني يثمن دور الإمارات في دعم "الحكومة الشرعية"

أعرب وزير الخارجية اليمني، خالد حسين اليماني، عن تقدير اليمن لدور دولة الإمارات العربية المتحدة المساند للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية، التي تبث من الرياض وعدن، ثمن اليماني خلال لقائه اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، سفير الإمارات لدى اليمن سالم الغفلي، "وقوف أبناء الإمارات في خندق واحد مع اليمنيين في كل جبهات الشرف لهزيمة المشروع الحوثي المدعوم من إيران".

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واستعرض المسؤولان في اللقاء، حسب "سبأ"، "التطورات في الساحل الغربي والتقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الوطني المدعومة من قوات التحالف، وتحركات الملف الدبلوماسي وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

كما تطرق اللقاء إلى "وجهة نظر الحكومة الشرعية المتسقة مع التحالف، وقناعة الحكومة اليمنية بأن لا سبل لتحقيق أي تقدم في مبادرة الحديدة دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للمليشيات من محافظة الحديدة".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية؛ وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.