"أنصار الله" مستعدون لفك الحصار عن قوات موالية للإمارات في الحديدة

أبدى قيادي في جماعة "أنصار الله" الاستعداد لفك الحصار عن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن، شريطة إيقاف الإمارات عملياتها العسكرية فيها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر، "إذا كانوا الإماراتيين صادقين في إيقاف عدوانهم على الحديدة فنحن جاهزون للتواصل لبحث كيفية إخراج (مرتزقتهم) من الحصار هناك".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن قوات "التحالف" بقيادة السعودية، التي تشارك فيها بلاده، أوقفت عملياتها القتالية لـ"تحرير" الحديدة ومينائها مؤقتا، وذلك لإعطاء فرصة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الرامية لإقناع "الحوثيين" بالانسحاب منها دون شروط.

وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة، حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها بآت بالفشل.