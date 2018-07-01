اليمن... "أنصار الله" تحبط زحفا لقوات هادي في حجة

تجددت المعارك، اليوم الأحد 1 يوليو/تموز، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة حجة لوكالة "سبوتنيك": "إن قوات الرئيس هادي، نفذت يوم الأحد 1 يوليو/ تموز، زحفا غرب جبل النار ومواقع محيطة به شرق مديرية حرض شمال حجة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" مستعدون لفك الحصار عن قوات موالية للإمارات في الحديدة

وأكد المصدر أن "مسلحي أنصار الله صدوا بإسناد مدفعي محاولة تقدم قوات هادي التي شن خلالها طيران التحالف غارات عدة بينها 4 غارات على منطقتي المزرق والفج، وأوقعوا قتلى وجرحى من المهاجمين، كما أعطبوا آلية عسكرية".

في الأثناء، لفت المصدر إلى:

شن مسلحي أنصار الله قصفا بصواريخ الكاتيوشا على تجمعات لقوات الرئيس هادي شمال صحراء ميدي.

وأشار إلى أن "كمينا بعبوة ناسفة لأنصار الله أعطب آلية عسكرية في صحراء ميدي، وسقط طاقمها بين قتيل وجريح".