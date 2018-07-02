اليمن... قتلى وجرحى بسيطرة "أنصار الله" على جبل استراتيجي شرق الجوف

استعاد مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" موقعا استراتيجيا من قبضة قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، اليوم الأحد 1 يوليو/تموز في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن كتيبة خاصة من مسلحي جماعة أنصار الله نفذت يوم الأحد 1 يوليو / تموز، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في جبل اللقم الاستراتيجي بمنطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف شرق الجوف".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تحبط زحفا لقوات هادي في حجة

وأضاف المصدر "أن قتلى وجرحى سقطوا خلال المواجهات التي تمكن على إثرها مقاتلو أنصار الله من السيطرة على الجبل الاستراتيجي".

وأشار اللمصدر إلى "مقتل وإصابة آخرين من قوات هادي بقصف شنته وحدة الإسناد الصاروخي في أنصار الله، بصواريخ الكاتيوشا على معسكر الخنجر في خب والشعف".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.