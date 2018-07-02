صحيفة بريطانية تكشف عن ضربة جوية استهدفت الجيش السوري

كشفت صحيفة " The Sunday Times" البريطانية، أمس الأحد، أن بريطانيا استهدفت موقعا تابعا للجيش السوري على الحدود السورية الأردنية القريبة من قاعدة التنف العسكرية التي تتمركز فيها قوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

facebook/ENCYCLOPEDIA OF SYRIAN MILITARY هل سيشن الأسد هجوما بريا على القاعدة الأمريكية في التنف جنوب سوريا

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القوات الجوية البريطانية استخدمت مقاتلة بريطانية من نوع "تايفون" في العملية، وأطلقت المقاتلة قنبلة ثقيلة يبلغ وزنها 227 كلغ موجهة بالليزر على موقع تابع للجيش السوري قرب الحدود السورية الأردنية.

وبحسب مصادر من وزارة الدفاع البريطانية، حدثت العملية يوم 21 حزيران/ يونيو الماضي، قرب قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، وأسفرت العملية عن مقتل ضابط و7 عسكريين سوريين. ولم تعط وزارة الدفاع البريطانية معلومات إضافية عن العملية وهوية العناصر المستهدفة.

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية تأتي ضمن الإجراءات الجوابية المتكافئة بين أعضاء التحالف الدولي في ظل التهديد الذي تتعرض له القوات الغربية في سوريا.