المبعوث الأممي في صنعاء اليوم للتوصل إلى اتفاق بشأن الحديدة غربي البلاد

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" مستعدون لفك الحصار عن قوات موالية للإمارات في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر دبلوماسي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن المبعوث الأممي "سيعرض خلال لقاءاته بقيادات جماعة "أنصار الله" والمجلس السياسي الأعلى، اتفاقاً للانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها غربي اليمن، قبيل عرض رؤيته لاستئناف المفاوضات بين كافة الأطراف اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لإقرارها والبدء فيها".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أعلن، الأحد، تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية في محافظة الحديدة، دعماً لجهود المبعوث الأممي في تحقيق انسحاب غير مشروط لمسلحي أنصار الله من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

من جهته عبر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، الأحد، عن رفض أنصار الله النقاش الجزئي بشأن الحديدة، وقال: موقفنا نحن هو موقف واضح وصريح؛ لا يمكن أن نقبل أي نقاش جزئي لا في الحديدة ولا في غيرها بالمطلق، الذي يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك فيه بعد مرور ما يقارب 4 أعوام من هذا العدوان هو البحث عن حل سياسي، فالعالم يجمع أن الحل في اليمن هو سياسي ولا يجوز أن يتحرك المبعوث إلى الحل العسكري وأن يذهب إلى الحديدة حيثما اتجه العدوان".

ويقوم غريفيث، حالياً، بجهود وساطة بين الحوثيين والرئيس هادي، لإنهاء الأزمة في مدينة الحديدة الساحلية، التي تسيطر الحركة المسلحة عليها وعلى مينائها؛ وأفادت تقارير إخبارية أن المبعوث الأممي أخبر الرئيس اليمني بموافقة جماعة الحوثيين على نقل إدارة الحديدة ومينائها إلى الأمم المتحدة.