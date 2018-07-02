وزير الخارجية الأردني يجري محادثات مع لافروف بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستجري محادثات مع روسيا هذا الأسبوع بشأن وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في جنوب سوريا

وأضاف في تصريحات من عمان أنه سيجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في تموز/ يوليو 2017، تم إعلان اتفاق حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، بين كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة عمّان، وكان ثمرة عملية لـ محادثات "أستانا 5".