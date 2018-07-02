أنقرة: استمرار وجود القوات التركية في عفرين لهذا السبب

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي، أن الوجود التركي في عفرين السورية "سيستمر لبعض الوقت، بعدما عادت الحياة لطبيعتها".

وقال إن "الحياة عادت إلى طبيعتها في عفرين (شمالي سوريا)، وسيستمر الوجود التركي لمواصلة العمل على تنميتها"، وذلك خلال مشاركته، أمس الأحد، في برنامج على محطة "TRT Haber" التلفزيونية، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.

© AP Photo / Yasin Bulbul أردوغان: نقف بثبات في عفرين وسنبقى حتى تحقيق الأمن كاملا

وأضاف آقصوي أنه التقى، اليوم، في معبر "أونجوبينار" الحدودي في ولاية كلس جنوبي تركيا، 50 صحفيا يمثلون 32 مؤسسة صحفية وإعلامية من 16 دولة: "أجروا زيارة إلى عفرين التي باتت خالية من الإرهاب".

وتابع أن "أكثر من 140 ألفا من سكان عفرين عادوا ليستقروا في منازلهم"، مشيرا إلى أن تركيا بدأت بشكل تدريجي تسليم بعض المهام للمجلس المحلي الذي أسسه أهل عفرين، الذي يضم شخصيات من جميع مكونات المنطقة من الأكراد والتركمان والعرب".

وقال إن "وجود تركيا في المنطقة سيستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنميتها".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا تواجه حملات تشويه من خلال موضوع عفرين، "وأن الصحفيين رأوا، اليوم، بأم العين كيف تسير الحياة بشكل طبيعي في عفرين؛ حيث النساء يذهبن مع أطفالهن إلى السوق في المدينة التي لم تتعرض للدمار".

وكانت تركيا قد أعلنت أخيرا سيطرتها الكاملة على مركز مدينة عفرين شمالي سوريا، وبدأت عملية عفرين في سوريا، في 20 يناير/ كانون الثاني، ضد التنظيمات الإرهابية في المدينة.