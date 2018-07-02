مصر تدين هجوم "جلال آباد"... وتجدد دعوتها لـ "تجفيف" مصادر تمويل الإرهاب

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين 2 يوليو/ تموز 2018، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة "جلال آباد" بإقليم ننجرهار شرقي أفغانستان، وأسفر عن وفاة نحو 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وبحسب البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن وزارة الخارجية المصرية تقدمت بالتعازي لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدة على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

© Sputnik . Jak سماع دوي انفجارين في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

وجدد بيان وزارة الخارجية المصرية دعوة مصر لتكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك الظاهرة، واجتثاثها من جذورها من خلال تجفيف مصادر تمويلها وتوفير الملاذ الآمن والتدريب لعناصرها.

وكشفت مصادر أفغانية، مساء أمس الأحد 1 يوليو، تفاصيل الانفجار الذي هز مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان أثناء زيارة الرئيس أشرف غني لها.

ونقلت "رويترز" عن الناطق باسم حاكم إقليم ننجرهار عطاء الله خوجياني، قوله إن الانفجار وقع بعد ساعات من زيارة الرئيس أشرف غني لمدينة جلال آباد، وألحق أضرارا بالمتاجر والمباني في أنحاء ميدان الاستخبارات في المدينة، كما أسفر عن مصرع 20 شخصا على الأقل، بينهم أفراد من أقلية السيخ، وإصابة 20 آخرين.

وأضاف خوجياني أن الانفجار تسبب في مقتل أحد سياسيي أقلية السيخ، ويدعى أوتار سينغ خالسا، الذي كان يخطط للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أفغانستان في أكتوبر المقبل.

وبدوره، قال قائد شرطة ننجرهار غلام صانايا ستانيكزاي، إن الانفجار نفذه مهاجم انتحاري استهدف مركبة تقل أفرادا من أقلية السيخ، كانوا متوجهين للقاء الرئيس غني، موضحا أن عشرة من القتلى على الأقل في الانفجار من السيخ.

وأضاف ستانيكزاي أن عدد الضحايا كان من الممكن أن يكون أعلى بكثير، لو لم يتم إغلاق أغلب مناطق المدينة استعدادا لزيارة غني، الذي لم يكن موجودا في المنطقة وقت وقوع الانفجار.