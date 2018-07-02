البرلمان العربي يؤكد وقوفه ضد تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية "المسيسة"

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في كلمته، أمام الدورة الرابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، أن البرلمان يقف ضد تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية "مسيسة"

وقال السلمي في كلمته، اليوم الاثنين 2 يوليو/تموز، والتي حصلت سبوتنيك على نسخة منها، إن تقديم جمهورية العراق تقريرها الثاني والأول خلال هذه الدورة عن حالة حقوق الإنسان، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق الشقيق، محل تقدير ودليل على التزامها بتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY البرلمان العربي يعتمد خطوات تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وقال رئيس البرلمان العربي إنه انطلاقا من المسؤولية الكبرى التي أنشئ لأجلها البرلمان العربي، كممثل الشعب العربي الكبير، ليعبر عن آماله ويدافع عن قضاياه، لذا فإن البرلمان العربي كان سباقاً في دعم العراق والوقوف بجانبه في حربه ضد الإرهاب المقيت.

وتوجه السلمي برسالة إعزاز وتقدير لشعب العراق، الذي تحمل الكثير من الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة وواجه قوى الشر وإرهابها المقيت حتى انتصر، متمنيا أن تكون الانتخابات النيابية التي جرت في العراق مؤخرا، بوابة لعودة الاستقرار والطمأنينة للشعب العراقي، وأن تفضي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق.

وأعلن السلمي أن البرلمان العربي سوف يقف في وجه التدخلات الخارجية وتقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المسيّسة التي هدفها النيل من سيادة الدول العربية، وسوف يصدر قرار من البرلمان العربي بشأن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخراً بشأن حقوق الانسان بمملكة البحرين و التعقيب على أحكام القضاء، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاعتراض على أحكام القضاء المصري فيما يخص عقوبة الإعدام.