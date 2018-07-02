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17:55 02 يوليو/ تموز 2018
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    الجيش السوري

    الجيش السوري يصد هجوما لـ"جبهة النصرة" في صوران شمالي حماة

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم العربي
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    تصدت وحدات من الجيش السوري اليوم الإثنين لهجوم عنيف شنه مقاتلون من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محور صوران بريف حماة الشمالي.

    وكان الجيش السوري والقوات المساندة يوم نجح منذ أيام، بإفشال هجوم مباغت شنّه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على بلدة "زلين" في ريف حماة الشمالي.

    الجيش السوري
    © Sputnik . Murad Saed
    شاهد كيف سحق الجيش السوري هجوما لمسلحي "النصرة" شمال حماة
    وتمكن الجيش السوري وفصائل الدفاع الوطني المساندة له من إفشال تقدم العشرات من مسلحي ما يسمى "جيش العزة" انطلاقا من بلدتي (اللطامنة ولطمين) باتجاه على حاجز "زلين" الذي يعد موقعا متقدما للجيش السوري في البلدة الواقعة على  خطوط الاشتباك.

    وأشار المصدر إلى أن الهجوم كان مباغتا، واستخدم خلاله مسلحو "جيش العزة" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، سيارات وعربات متنوعة تحمل مختلف صنوف الأسلحة الصاروخية والمتوسطة.

    وبيّن المصدر العسكري أن جنود الجيش تمكنوا من إحباط الهجوم بعد استهداف تحركات المسلحين وآلياتهم بعدة وسائط نارية تزامنا مع استهداف مدفعي مكثف لخطوط إمدادهم القادمة من بلدة اللطامنة.

    وشهدت جبهة ريف حماة الشمالي محاولات متكررة من قبل المسلحين لإحداث أي خرق باءت جميعها بالفشل، حيث عملت وحدات الهندسة في الجيش السوري خلال الفترة الماضية على تلغيم وتفخيخ الطريق الأسفلتي الواصل بين منطقة زلين والزلاقيات مع بلدة اللطامنة، حيث كان المسلحون يعتمدون على هذا الطريق في أي هجوم ينفذونه باتجاه مواقع الجيش السوري.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, سوريا
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