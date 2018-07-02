تسجيل
15:08 02 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الحدود السورية الأردنية

    كيف يرى محللون إعلان الأردن وقف استقبال اللاجئين السوريين

    © AP Photo / Raad Adayleh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الصحفي والمحلل السياسي الأردني علي غيث، إن تصريحات رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز بشأن عدم السماح بدخول مزيد من اللاجئين، ودعمهم فوق أراضيهم، تحقق التوازن الكبير بين مصالح الأردنيين والسوريين.

    وأضاف غيث، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 2 يوليو/ تموز 2018، أن رئيس الوزراء يراعي المساحة بين الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها الأردن، وبين الأزمة الانسانية الكبيرة على حدوده، لذلك فهو يغلق الحدود، ولكنه لا يغلق باب الدعم والمساعدة للأشقاء السوريين.

    رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    الرزاز: حدود الأردن تحت السيطرة ولن نستقبل المزيد من اللاجئين
    وأكد المحلل السياسي على أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المملكة الأردنية، تسببت في كثير من المشكلات الداخلية، وفي حالة استضافة الأردن لمزيد من اللاجئين السوريين، فإن فاتورة هذه الاستضافة تضاعف من الأزمة، بينما مساعدة السوريين على أراضيهم تخفف هذه الأزمة، وتساعد الطرفين.

    ولفت غيث إلى أن هناك أزمة أخرى تتعلق بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين، وهي أزمة الأمن، لأنه لا توجد وسيلة ناجعة تخدم الأردن في عدم إدخال الإرهابيين من الحدود السورية الأردنية، باعتبارهم لاجئين، في ظل محاولة أعداد كبيرة من الإرهابيين الانتقال لأماكن جديدة هربا من ضربات الجيش السوري.

    من جانبه، قال مسؤول الاتصال في اتحاد القوى السورية الدكتور أحمد السعيد، إن الأردن بلد شقيق وجار عزيز ويتحمل مع الدولة السورية الكثير، في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، سواء في الداخل السوري أو على الحدود الأردنية السورية.

    وأوضح السياسي السوري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن من حق الأردن تقنين عمليات دخول السوريين إلى أراضيها، عبر مراقبة الحدود، لأن هناك اعتبارات أمنية في المقام الأول، كما أن الجميع يدركون حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية خلال الأشهر الماضية.

    وتابع:

    "هناك أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري يعيشون في الأردن بالفعل، حيث أن عددهم يتجاوز الـ700 ألف سوري، وبالتالي من حق البلد المضيف أن يتمهل ويراجع إمكانياته وقدرته على استقبال السوريين، لذلك أؤيد قول رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بأنه لا توجد دولة تفتح حدودها لمئات الآلاف".

    قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الحدود الأردنية مسيطر عليها بالكامل، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بدخول المزيد من اللاجئين ولكن ستدعمهم داخل أراضيهم. ونسبت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" للرزاز القول "نحن نوازن بين حماية حدودنا ومجتمعنا بشكل كامل وبين واجب إيصال الدعم والمعونات الغذائية والإيوائية للأشقاء داخل سوريا".

    حديث الرزاز جاء خلال زيارة أجراها إلى الحدود الشمالية، والتي أعرب في ختامها عن أمله بأن "تسود الحكمة والعزم على سحب فتيل الأزمة حتى يستتب الأمن والأمان في هذا البلد الجار والشقيق".

    عائلات سورية من درعا التي تجري فيها عمليات ضد الإرهابيين بداخلها
    © REUTERS / SANA
    خبير سوري: فتح طريق دمشق - الأردن خلال ساعات
    كما أكد ثقته بأن "المواطن الأردني سيقف إلى جانب شقيقه السوري سواء في تقديم المساعدات العينية والمواد الإغاثية"، لافتا إلى أن "هناك مبادرات من كافة محافظات المملكة للتبرع بالغذاء والدواء تعبيرا عن وقوف ومؤازرة الأردنيين لأشقائهم السوريين".

    وردا على سؤال إن كان الأردن يسمح بدخول لاجئين أجاب الرزاز بأن "الأردن لن يسمح [بدخول لاجئين سوريين]"، وأكد رئيس الوزراء أن "هناك تهديدا أمنيا، ولن نستطيع أن نقرر أو نفرز من هو مواطن سوري أعزل ومسالم ومن هو غير ذلك، وقد واجهنا مثل هذه السيناريوهات في وقت سابق ولا نريد تكرارها مجددا".

    انظر أيضا:

    الرزاز: حدود الأردن تحت السيطرة ولن نستقبل المزيد من اللاجئين
    مسؤول أردني: الأردن لم يلغ فكرة المفاعل النووي الكبير
    خبير سوري: فتح طريق دمشق - الأردن خلال ساعات
    الأردن: نمر بأزمة مالية خانقة ولا يمكننا فتح الحدود أمام لاجئي سوريا
    باحثة: موجة اللجوء السورية تشكل أعباء مخيفة على الأردن... وفتح معبر نصيب ضرورة
    قناة إسرائيلية: ابن سلمان التقى نتنياهو في الأردن لمناقشة "صفقة القرن"
    ملك الأردن وولي العهد يحملان السلاح ويطلقان النار بكثافة (فيديو)
    ملك الأردن يؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا
    مسؤول أمريكي يحذر من اضطرابات في الأردن بسبب "صفقة القرن"
    ميلانيا ترامب تعلق على زيارة ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا للبيت الأبيض
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأردن, أخبار سوريا, الحدود الأردنية, اللاجئين السوريين, الحكومة الأردنية, الأردن, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعون روسي يحتفلون بفوز فريق المنتخب الروسي يوم أمس الأحد، في مباراة ضد المنتخب الإسباني، 1 يوليو/ تموز 2018
    ليلة صاخبة...فرح يعم أرجاء روسيا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك