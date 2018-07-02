طيران التحالف يستهدف مقرا لـ"أنصار الله" في مديرية زبيد في الحديدة غربي اليمن

جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته على محافظة الحديدة غرب اليمن، بالرغم من الهدنة المؤقتة التي أعلنتها الإمارات، الأحد، لإتاحة المجال أمام جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنهاء الأزمة في ميناء الحديدة.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تحبط زحفا لقوات هادي في حجة

القاهرة- سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن اليوم الاثنين، غارة على مديرية زبيد، استهدفت مبنى تابعاً لمسلحي أنصار الله مجاوراً لمسجد الخير، يُستخدم لتوقيف السجناء".

ولفت إلى "أن الغارة ألحقت أضراراً واسعة، في ظل أنباء عن سقوط ضحايا"، مشيرا إلى أن "مسلحي أنصار الله أغلقوا محيط المكان المستهدف، ومنعوا المواطنين من الاقتراب".