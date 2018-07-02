التحالف العربي يكشف تفاصيل دقيقة حول مراقبة قيادات الحوثيين

شدد المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية العقيد الركن تركي المالكي، على أن استهداف قيادات جماعة "أنصار الله"، عملية مستمرة، مؤكدا أن التحالف هو من يحدد توقيت ومكان استهدافهم.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول استهداف طيران التحالف لأحد مقرات الحوثيين في مديرية زبيد بالحُديدة، غربي اليمن "استهداف القيادات الحوثية عملية مستمرة"، متابعا: "نحن من يقرر الوقت والمكان المناسب لاستهداف هذه القيادات، ونراعي اعتبارات سلامة المدنيين".

وأضاف المالكي: "مهما حاولت القيادات الحوثية تغيير مواقعها، أو أماكن نومها، أو طريقة تنقلها بالسيارات القديمة، أو الدراجات النارية، فإننا نتتبعهم، ونستهدفهم".

ولفت المالكي إلى أن التحالف يدعم جهود المستوى السياسي للتوصل لحل، لكن لابد أن يكون هناك ضغطا دوليا، خاصة من مجلس الأمن لإجبار الحوثيين على التفاوض، على حد تعبيره، موضحا: "العمل العسكري مستمر في تحقيق الأهداف المباشرة والضمنية".

ولفت المالكي إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث "يتوجه للمرة الرابعة لصنعاء ويواصل جهوده السياسية".

وكان غريفيث وصل، ظهر اليوم الاثنين، لصنعاء، حيث يلتقي قيادات من الجماعة في إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن بشكل عام، وللحيلولة دون معركة عسكرية في مدينة الحديدة بشكل خاص.

وتقود السعودية تحالفا ينفذ عمليات عسكرية برية وجوية منذ 26 مارس/آذار 2015 دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد بعد سقوط صنعاء في يد الحوثيين.

ومرت الجهود الدبلوماسية للعودة لطاولة للمفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعراقيل عديدة حالت دون استئنافها، حيث كانت آخر جولاتها عقدت في الكويت منتصف 2016.