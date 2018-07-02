الحكومة الجزائرية تعتزم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء

أعلنت الحكومة الجزائرية خطة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بدءا من السنة المقبلة 2019، على أن يتوسع ذلك إلى مواد استهلاكية أخرى في فترة لاحقة.

الجزائر — سبوتيك . وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية عبر أثير الإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين "الحكومة ستشرع في رفع الدعم عن مواد الطاقة، الوقود، والكهرباء، بداية من العام المقبل".

© AFP 2018 / Farouk Batiche احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر يصل إلى 90 مليار دولار وأكد الوزير الجزائري "سياسة الدعم الحالية لا يستفيد منها الفقراء إلا بنسبة 7 بالمئة، في حين تستفيد الأسر الغنية منها بحوالي 14 بالمئة".

وتدعم الحكومة الجزائرية منذ ستينات القرن الماضي أسعار الكهرباء والوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية مثل الخبز والحليب والزيت والسكر، حيث تدفع الخزينة الحكومية جزءا من تكاليف توريد وإنتاج الطاقة والمواد الاستهلاكية لجعلها في متناول الطبقات الشعبية الفقيرة.

وأضاف راوية "سياسة الدعم سترفع تدريجيا انطلاقا من 2019 على أن تكون البداية مع مواد الطاقة، الوقود و الكهرباء، لتمتد بعدها للمواد الاستهلاكية الأخرى والماء".

وأكد وزير المالية الجزائري "الحكومة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير، الذي يجري إنجازه في منطقة الحمدانية، التي تبعد 100 كيلومتر غربي العاصمة الجزائر، وتقدر تكلفته بنحو 3.3 مليار دولار أمريكي، في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر".

وتوقع وزير المالية الجزائري أن تبلغ نسبة التضخم في بلاده 5.5 بالمئة خلال العام الجاري 2018.