إصابة 9 في حادث طعن خلال حفل عيد ميلاد طفل في أمريكا

قالت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، إن رجلا طعن أشخاصا في حفل عيد ميلاد طفل عمره ثلاث سنوات في مجمع سكني يضم أُسر لاجئين في بويز، يوم السبت 30 يونيو/حزيران، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم ستة أطفال.

وقالت شرطة بويز إن تيمي كينر (30 عاما) من لوس أنجليس كان يقيم في المجمع، وتم اعتقاله. وأضافت الشرطة أنه ليس مهاجرا وقام بعملية الطعن بعد يوم واحد من طلب أحد المقيمين بالمخيم منه المغادرة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Harrison McClary "إف بي آي" يوقف شخصا كان يخطط لاعتداء إرهابي في كليفلاند الأمريكية

وقال قائد الشرطة بيل بونز في مؤتمر صحفي إن كينر ربما أراد "الانتقام" بعد أن طردته ساكنة كانت قد آوته.

ولم تلحق إصابات بالمرأة التي آوته والتي لم تكن موجودة في مكان الإقامة وقت الهجوم.

وقالت الشرطة إن كينر هاجم الأطفال في الحفل بعد أن عجز عن العثور على المرأة مُضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافعه.

وكانت أعلنت هيئة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) توقيف شخص على صلة بتنظيم القاعدة، كان يخطط لاعتداء إرهابي في كليفلاند بولاية أوهايو يوم 4 يوليو/تموز، خلال احتفالات عيد الاستقلال الوطني.

ونقل موقع "سي بي أس" الأمريكي عن مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالية اليوم الاثنين أن "المشتبه به اعتقل خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وأوضحت "يعتقد أنه كان يخطط للهجوم مع شركاء من تنظيم القاعدة، لكنه بدلا من ذلك تعامل مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية السريين".

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أن "المشتبه به عبر عن دعمه لتنظيم القاعدة، وقال إنه يريد قتل عسكريين أمريكان".