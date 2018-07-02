الإعلان عن موعد أول معرض للطيران بالسعودية

أعلنت شركة "أدون إفنتس" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن معرضا دوليا للطيران سيقام لأول مرة في الرياض في الفترة 12-14 آذار/مارس 2019 على قاعدة نادي الطيران السعودي.

وقال المدير العام للشركة الفرنسية التي حصلت على حق تنظيم المعرض ،ديديه ميري، لوكالة "سبوتنيك": سيكون أول حدث من هذا النوع يربط صناعة الطيران الأجنبية وصناعة الطيران في المملكة العربية السعودية".

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وأضاف ميري "بفضل خبرتنا واتصالاتنا في بيئة الطيران، يمكننا أن نؤكد أن أكثر من 200 شركة طيران أعربت عن اهتمامها الراسخ بالمشاركة في المعرض الجوي. يشير إلى نمو صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية إلى الحاجة إلى مثل هذا المعرض الدولي".

وستستقبل المملكة العربية السعودية ممثلي الطيران التجاري والمدني من جميع أنحاء العالم.

وتبلغ مساحة صالة العرض، التي يمكنها ضم أكثر من 100 طائرة، 100 ألف متر مربع ستضم ثلاث قاعات عرض تستوعب أكثر من 700 جناح دولي، وسيقام المعرض على أرض مطار تمامة في الرياض.