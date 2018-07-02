المالكي يطالب بنزع سلاح المليشيات في العراق

طالب نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، اليوم الاثنين 2 يوليو/تموز، بضرورة نزع السلاح غير القانوني من أيدي "المليشيات" وعصابات الجريمة المنظمة.

ووفقا لما نشرته صحيفة السومرية نيوز العراقية، قال المالكي، "نؤكد على ضرورة نزع السلاح غير القانوني من أيدي المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة وحصره بيد الدولة".

© AP Photo / Khalid Mohammed المالكي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الروسي في بغداد

وأوضح المالكي، "نطالب بذلك لضمان بسط الأمن وفرض الاستقرار السياسي والأمني، وإشعار الناس بالطمأنينة وحمايتهم من سطوة المجرمين".

وتابع المالكي، أن "هذا اللأمر لايعني حرمان المواطن من حيازة السلاح المرخص من قبل الجهات المختصة، إنما نزع السلاح غير المرخص للميلشيات قبل نزع السلاح الفردي الذي يحتمي به المواطن".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في 17 يونيو/حزيران الماضي، أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، كما أشار إلى أن العمل جارٍ على حصر السلاح بيد الدولة.