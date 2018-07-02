مدينتان عربيتان في قائمة الأكثر جذبا للعمالة

اختيرت إمارتا دبي وأبو ظبي الإمارتيتين، في استطلاع رأي جديد، من بين أفضل 20 مدينة يرغب الناس في الانتقال إليها للعمل.

وتشهد الإمارتان الخليجيتان، زيادة ملحوظة في جاذبيتهما للقوى العاملة العالمية، وفقا للاستقصاء الذي أجرته مجموعة "بوسطن كونسلتينغ"، ووكالة التوظيف "ذا نت وورك"، وفقا لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

© REUTERS / Stringer مطار دبي يشهد ازدحاما تاريخيا

واحتلت العاصمة البريطانية لندن، المركز الأول، في الاستقصاء، تلاها في المركز الثاني، مدينة نيويورك الأمريكية، ثم برلين في المركز الثالث.

ونالت دبي المركز السادس في الاستطلاع، التي "أصبحت المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الآن وجهة عمل في أول عشر مدن بالاستطلاع"، بحسب ما صرح به مايك بوكر، المدير الإداري لـ"ذا نت وورك"، والمشارك في إعداد التقرير.

وأجري استطلاع الرأي، كجزء من تقرير نشرته "BCG's Decoding Global Talent 2018"، الذي تم نشره في شهر يونيو/حزيران، ولكن لم تكن نتائجه متاحة إلا في يوم الأحد 1 يوليو/تموز الجاري.

وقال 12% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سينتقلون إلى دبي للعمل، فيما اختار 22% منهم المرتبة الأولى في لندن و16% اختاروا نيويورك، واحتلت كلا من برلين وبرشلونة المركز الثالث، بعد حصول كلا منهما على نسبة 15%.

أما إمارة أبو ظبي، فاحتلت المرتبة 14، لتنضم ولأول مرة في قائمة الـ30 دولة.

وتعتبر دبي وأبو ظبي هما المدينتان الوحيدتان في الشرق الأوسط اللتان ظهرتا في الترتيب.