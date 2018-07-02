مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للتحالف على الحديدة

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، أن الغارات أسفرت عن مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة مدنيين بينهم طفل، بعد قيام الطيران بقصف مدرسه الفقيد عبد الله عطيه بمدينة زبيد.
ومضى "على الجانب الآخر، وفي مدينة جازان قامت مدفعية الجيش واللجان الشعبية بدك تجمعات الجنود السعوديين في معسكر ابو المظبوط بيت المدرسة وجنوب وادي المعايين".
يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدأ التحالف العربي عمليات إسناد الجيش الوطني والقوات الحكومية الموالية للرئيس هادي للسيطرة على مطار الحديدة الدولي.
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