مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للتحالف على الحديدة

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصارالله"، اليوم الاثنين 2 يوليو/تموز، إن طيران التحالف شن سلسلة من الغارات على مدرستي زبيد والتحيتا بمحافظة الحديدة.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، أن الغارات أسفرت عن مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة مدنيين بينهم طفل، بعد قيام الطيران بقصف مدرسه الفقيد عبد الله عطيه بمدينة زبيد.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD طيران التحالف يستهدف مقرا لـ"أنصار الله" في مديرية زبيد في الحديدة غربي اليمن

وتابع المصدر أن طائرات التحالف استهدفت أحد المطاعم في الطريق الرابط بين المدرسين، محدثا أضرارا كبيرة بالمحلات المجاورة.

ومضى "على الجانب الآخر، وفي مدينة جازان قامت مدفعية الجيش واللجان الشعبية بدك تجمعات الجنود السعوديين في معسكر ابو المظبوط بيت المدرسة وجنوب وادي المعايين".

يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدأ التحالف العربي عمليات إسناد الجيش الوطني والقوات الحكومية الموالية للرئيس هادي للسيطرة على مطار الحديدة الدولي.