لمدة 35 عاما... قرار من السودان بشأن تركيا

تشهد العلاقات السودانية التركية تطورا ملحوظا، إذ توجت مباحثات بين رئيسي البلاد في الخرطوم، ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتوقيع على 12 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وقال مسؤول حكومي في ولاية سنار، جنوب شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، إن الولاية منحت الحكومة التركية أراضي في مساحة 60 ألف فدان للاستثمار الزراعي لمدة 35 عاما.

وأعلن والي سنار بالإنابة أزهري خلف الله، وزير الزراعة ـ طبقا لوكالة السودان للأنباء — الاثنين أن الحكومة التركية تعمل على إنشاء مشروع تنموي بشراكة مع الحكومة السودانية.

وأشار لدى اجتماع تنويري لممثلي قرى منطقة "دوبا" إلى اختيار منطقة "دوبا" بمحلية شرق سنار لإقامة هذا المشروع الذي يبلغ تمويله 800 مليون دولار، نظرا لخصوبة أراضي المنطقة وتوفر المياه وقربها من مناطق التسويق.

© AP Photo / Kayhan Ozer تركيا: التعاون العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا

وأفاد أن العقد المعمول مدته 35 سنة تم توقيعه من مجلس الوزراء القومي والبرلمان وسيبدأ العمل في هذا المشروع بالري المحوري، قائلا إن "المشروع سيكون فاتحة خير للاستثمار الخارجي".

وقدم وزير الزراعة بولاية سنار شرحاً مفصلاً عن طبيعة المشروع، موضحا أنه مشروع تنموي وليس استثماري ويقوم على الإنتاج الزراعي والحيواني والبستاني.

ولفت إلى أنه مشروع متكامل للزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني، يقوم على مساحة تبلغ 60 ألف فدان بالمناصفة.

وأضاف الوزير أن هناك مشروعات تنموية وخدمات صحية وتعليمية وكهرباء وطرق تتعلق بالمزارع.

وتوجت مباحثات بين الرئيسين السوداني والتركي بالخرطوم في ديسمبر الفائت بالتوقيع على 12 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وجرى الاتفاق، حينها، على رفع التبادل التجاري الى مليار دولار خلال عام، ترتفع مستقبلا الى أكثر من 10 مليارات دولار، بدلا عن 500 مليون دولار هو حجم التبادل الحالي.