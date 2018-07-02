إعادة فتح معبر رفح... والجمعة والسبت إجازة من كل أسبوع

أعلنت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ.ش.أ" استئناف فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعد إغلاقه لمدة 3 أيام، أمام حركة المسافرين.