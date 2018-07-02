الأردن ينفي ربط عودة العلاقات مع قطر بتحسن علاقة الدوحة مع السعودية

نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص اشتراط بلادها عودة العلاقة مع قطر، بتحسن علاقات الدوحة بكلٍ من الرياض وأبو ظبي، أو أية عاصمة أخرى.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الخليج أونلاين" القطرية تصريحات خاصة للمسؤولة الأردنية، قالت فيها: "علاقتنا بقطر متينة، وتسير على ما يرام، ونحن في الأردن نثمن عاليا الدعم القطري لبلادنا من خلال الاستثمارات واستهداف مشروعات البنية التحتية بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة".

© Sputnik . Vitaliy Belousov رسالة شفهية من أمير قطر إلى ملك الأردن

وأضافت وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، "إن المساعدات تأتي في سياق العلاقة الأخوية المستمرة بين البلدين الشقيقين".

وأعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، في 6 يونيو/حزيران، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وذلك بعد يوم واحد من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة وطالبت بالحوار.

وأعلنت دولة قطر، الشهر الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع وفرصاً للتوظيف للأردنيين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد بعث برسالة شفوية إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، بشأن العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.