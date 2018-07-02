هارب من جريمة قتل في السعودية... هكذا سقط في يد الأمن المصري

تمكنت الشرطة المصرية من القبض على عاطل خلال شروعه في سرقة "توك توك" بالإكراه، ليتبين ارتكابه لجريمة قتل في السعودية.

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، تبين عقب فحص السجل الجنائي للمتهم، أنه هارب من قضية قتل مقيم باكستاني داخل المملكة العربية السعودية.

© Sputnik . V. Shianovskij السعودية تبدأ في السماح بترخيص الأسلحة للمواطنين

وأظهر الاستعلام، ان المتهم صاحب الـ19 عاما، مطلوب ضبطه في السعودية، واسمه ضمن قوائم الشرطة الدولية " الإنتربول ".

وأوضحت الصحيفة أن المتهم ارتكب جريمة قتل المواطن الباكستاني في الثالث من يناير/كانون الثاني 2018، وتم تحرير محضر بالواقعة.