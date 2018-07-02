الحرس الثوري الإيراني: التحالف العربي يواجه هزيمة وفضيحة في مستنقع اليمن

يرى القائد العام للحرس الثوري الإيراني ​محمد علي جعفري،​ أن "​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ يواجه اليوم هزيمة وفضيحة في مستنقع ​اليمن"، على حد تعبيره.

ووفقا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، قال جعفري في كلمة له على هامش المراسم السنوية لتخريج طلاب كلية عسكرية، إن "مصير الإنسانية دخل في منعطف تاريخي كبير، لقد بدأت حقبة جديدة من التحولات الدولية تظهر ملامحها الرئيسية في وجود مواجهة بين معسكر المستضعفين الكبير الذي يستمد الإلهام من الثورة الإسلامية ومعسكر الهيمنة والاستعلاء بزعامة أمريكا المجرمة".

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ولفت القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إلى أنه "اليوم بات الصهاينة في الأراضي المستلبة والمحتلة مطوقون محاصرون، يشنفون أذانهم لسماع صيحات المسلمين من أقصى أصقاع الأرض بجانب حدود ​فلسطين المحتلة​ وهم يطلقونها بلغات ولهجات عديدة".

وتطرق جعفري، إلى أن "اليوم يواجه تحالف الجاهلية العربي في مستنقع اليمن هزيمة وفضيحة، وهذه المنجزات والمكتسبات تحققت مستلهمة من نور ​المقاومة​ الإسلامية التي تستمد كيانها من الفكر المتبحر والتفكير المتعمق لسماحة القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية السيد ​علي خامنئي​، وهبطت ساكنة عقول وقلوب المسلمين والأحرار في العالم".

ويأتي هذا التصريح على خلفية استمرار معركة شرسة في منطقة الساحل الغربي لليمن بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله".

ويقود التحالف عمليات عسكرية لانتزاع السيطرة على المنطقة، لا سيما ميناء الحديدة، من يد جماعة "أنصار الله"، الذين تدعمهم إيران، وسط ادعاءات لقيادتهم حول محاصرة مجموعات كبيرة من قواته.