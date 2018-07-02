تسجيل
01:24 03 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن

    "أنصار الله" تحبط محاولة تقدم سعودية في جيزان

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    دارت مواجهات عنيفة بين الجيش السعودي ومسلحي جماعة "أنصار الله" في قطاعي جيزان ونجران جنوب غربي السعودية.

    وأوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "أن وحدات من الجيش السعودي نفذت اليوم الاثنين 2 يوليو/ تموز، محاولة تقدم باتجاه مواقع يسيطر عليها مقاتلو أنصار الله في الخوبة بجيزان".

    وأكد المصدر "كسر مسلحو أنصار الله محاولة التقدم السعودية، عقب مواجهات استمرت ساعات، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين".

    معركة الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    طيران التحالف يستهدف مقرا لـ"أنصار الله" في مديرية زبيد في الحديدة غربي اليمن
    وأشار المصدر إلى "شن مدفعية أنصار الله قصفا مكثفا على معسكر أبو المض السعودي، ومواقع عسكرية في قرية المدرسة، وجنوب وادي المعاين بجيزان".

    وفي نجران، قال المصدر: "أحبط مقاتلو أنصار الله محاولة تسلل لقوات سعودية وأخرى تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، غرب موقع الشرفة، وأوقعوا قتلى وجرحى منهم".

    لافتا إلى "تعرض مواقع عسكرية سعودية غرب وشرق موقع السديس في نجران، إلى قصف مدفعي لأنصار الله".

    وأضاف "هجوم شنه مقاتلو أنصار الله، بغطاء مدفعي على موقع لقوات هادي قبالة منفذ الخضراء في نجران، ألحق خسائر في صفوفهم".

    منوها بأن "وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي في أنصار الله أطلقت عدداً من صواريخ كاتيوشا والقذائف على تجمعات عسكرية سعودية وأخرى لقوات هادي قبالة منفذ علب بقطاع عسير".

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

    وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

    وتتهم الرياض إيران بتزويد أنصار الله بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

    انظر أيضا:

    تسللت من اليمن... السلطات السعودية تكتشف "أمرا مفاجئا" بعد 12 عاما
    اليمن... قتلى وجرحى بسيطرة "أنصار الله" على جبل استراتيجي شرق الجوف
    التحالف العربي: دخول سفينة مساعدات تركية لميناء الصليف غربي اليمن
    حسن نصر الله يكشف عن "فضيحة" عسكرية للتحالف في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    الرئيس عبد الربه منصور هادي, اليمن, أنصار الله, الجيش السعودي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعون روسي يحتفلون بفوز فريق المنتخب الروسي يوم أمس الأحد، في مباراة ضد المنتخب الإسباني، 1 يوليو/ تموز 2018
    ليلة صاخبة...فرح يعم أرجاء روسيا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك