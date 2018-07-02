"أنصار الله" تحبط محاولة تقدم سعودية في جيزان

دارت مواجهات عنيفة بين الجيش السعودي ومسلحي جماعة "أنصار الله" في قطاعي جيزان ونجران جنوب غربي السعودية.

وأوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "أن وحدات من الجيش السعودي نفذت اليوم الاثنين 2 يوليو/ تموز، محاولة تقدم باتجاه مواقع يسيطر عليها مقاتلو أنصار الله في الخوبة بجيزان".

وأكد المصدر "كسر مسلحو أنصار الله محاولة التقدم السعودية، عقب مواجهات استمرت ساعات، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD طيران التحالف يستهدف مقرا لـ"أنصار الله" في مديرية زبيد في الحديدة غربي اليمن

وأشار المصدر إلى "شن مدفعية أنصار الله قصفا مكثفا على معسكر أبو المض السعودي، ومواقع عسكرية في قرية المدرسة، وجنوب وادي المعاين بجيزان".

وفي نجران، قال المصدر: "أحبط مقاتلو أنصار الله محاولة تسلل لقوات سعودية وأخرى تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، غرب موقع الشرفة، وأوقعوا قتلى وجرحى منهم".

لافتا إلى "تعرض مواقع عسكرية سعودية غرب وشرق موقع السديس في نجران، إلى قصف مدفعي لأنصار الله".

وأضاف "هجوم شنه مقاتلو أنصار الله، بغطاء مدفعي على موقع لقوات هادي قبالة منفذ الخضراء في نجران، ألحق خسائر في صفوفهم".

منوها بأن "وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي في أنصار الله أطلقت عدداً من صواريخ كاتيوشا والقذائف على تجمعات عسكرية سعودية وأخرى لقوات هادي قبالة منفذ علب بقطاع عسير".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد أنصار الله بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.