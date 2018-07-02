انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل... قرار ليبي بشأن مصر

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، في مدينة البيضاء، رفع رسوم الدخول والخروج للمصريين ومركباتهم إلى الأراضي الليبية، ردا على قرار السلطات المصرية برفع رسوم دخول وخروج الليبيين.

وقالت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية: "الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، أقرت اليوم الاثنين، مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات المصرية، وقررت رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري إلى أراضيها وكذلك مغادرتهم الأراضي الليبية ردا على القرار المصري الأخير".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko عقب 4 سنوات... قرار تونسي مرتقب بشأن ليبيا

وأضافت "وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف خاطب وزير المالية والتخطيط في الحكومة كامل أبريك الحاسي، في رسالة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم دخول المواطنين المصريين للأراضي الليبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن بوشناف أوضح في رسالته أن السلطات المصرية قررت رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، مشيراً إلى أن الاتفاقات الموقعة مع مصر تجسد مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت الوسط أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني وافق على الاقتراح المقدم من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الذي دعاه إلى ضرورة اتخاذ إجراء مماثل من جانب ليبيا، مطالبا بتنفيذ الإجراء وفقاً للنظم واللوائح السارية.

يشار أن السلطات المصرية قد رفعت رسوم دخول المسافرين الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيه مصري إلى 350 جنيه لكل مواطن، بالإضافة لرسوم دخول الشاحنات وغيرها.