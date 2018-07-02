ما حقيقة اتفاق البيشمركة والتحالف الدولي بشأن كركوك

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "تود القيادة، أن تبين أن الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية وان القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن.
وأشار البيان، إلى أن هناك ترحيبا كبيراً من قبل أهالي كركوك بالقوات الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة فيها.
وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية في أنحاء البلاد.
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