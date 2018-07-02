ما حقيقة اتفاق البيشمركة والتحالف الدولي بشأن كركوك

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في بيان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إتفاق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "تود القيادة، أن تبين أن الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية وان القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن.

© AFP 2018 / العراق يشيد حاجزا أمنيا متطورا مع سوريا والأردن

وأضاف البيان: "القوات الأمنية وضعت خطط محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية، وأن هناك جهودا استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة والعناصر الإجرامية".

وأشار البيان، إلى أن هناك ترحيبا كبيراً من قبل أهالي كركوك بالقوات الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة فيها.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية في أنحاء البلاد.