الحوثي يدعو العراقيين للتكفير عن "غزو الكويت"... وهذا ما طلبه

دعا قيادي في جماعة "أنصار الله" العراقيين إلى مساندة الكويت، وذلك في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي أزمة تهدد بقائه.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على موقع تويتر: "ادعوا الاخوة العراقيين الى مساندة الكويت حتى تستطيع أن تحافظ على أراضيها النفطية فالظلم الذي يريدوا إلحاقه بها هو غطرسة بدون حق".

وأضاف: "وحتى تكفرون عن الغزو الذي ارتكبه النظام العراقي الصدامي السابق بحق الكويت بمد ايديكم لمساندتها الآن".

ادعوا الاخوة العراقيين الى مساندة الكويت حتى تستطيع ان تحافظ على اراضيها النفطية فالظلم الذي يريدوا الحاقه بها هو غطرسة بدون حق

#الكويت_تهدد

وحتى تكفرون عن الغزو الذي ارتكبه النظام العراقي الصدامي السابق بحق الكويت بمد ايديكم لمساندتها الان. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 2, 2018

وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة منفصلة: "لا يجب أن تترك الكويت فريسة الأطماع النفطية فهي كانت تمد يد العون ولازالت بصمت لكل العرب، ونحن نكن لها الحب والإحترام والتقدير وقد عرفنا من خلال ما مكث الإخوان في الحوار لديهم مشاعرهم الطيبة وصدق توجههم".

لايجب ان تترك الكويت فريسة الاطماع النفطية فهي كانت تمد يد العون ولازالت بصمت لكل العرب #الكويت_تهدد

ونحن نكن لها الحب والاحترام والتقدير وقد عرفنا من خلال مامكث الاخوان في الحوار لديهم مشاعرهم الطيبة وصدق توجههم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 2, 2018

وتواجه السعودية والكويت صعوبات بشأن حقوق تشغيل حقل النفط الواقع في المنطقة المحايدة بين الدولتين.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل.

وأضاف الفالح في أعقاب انتهاء اجتماع منظمة أوپيك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، إن شركة أرامكو السعودية ستزيد طاقة الإنتاج، مشيرا إلى أن السعودية ستضيف مئات آلاف البراميل إلى السوق بدءا من يوليو/حزيران، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.