الإعلان عن صفقة لتبادل الأسرى بين قوات هادي و"أنصار الله"

نجحت صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي أنصار الله "الحوثيين" في الإفراج عن 14 محتجزاً في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، "أُفرج بموجب الصفقة التي تمت اليوم الاثنين 2 يوليو/ تموز، عن 7 مختطفين مدنيين، مقابل 7 أسرى من أبناء محافظة ذمار".

وأشار إلى أن "عدداً من المختطفين في الأمن السياسي كانوا من ضمن الذين ضمتهم صفقة التبادل، منهم ناشطون حقوقيون ومدنيون اختطفتهم مليشيات الحوثي من منازلهم ومن نقاط التفتيش".

يذكر أن صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية ومسلحي أنصار الله، أفرجت في 24 حزيران/يونيو الفائت، عن 114 محتجزاً من أسرى المعارك الدائرة في الساحل الغربي لليمن.