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05:30 03 يوليو/ تموز 2018
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    وصول مهاجرين من سوريا إلى جزيرة يونانية

    ليبيا: غرق قارب على متنه 104 مهاجر غير شرعي

    © AP Photo / Sergey Ponomarev
    العالم العربي
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    أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، أن حرس السواحل أنقذ 276 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أنهم كانوا على متن 3 قوارب مطاطية.

    طرابلس — سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، إن "دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط الزورق زوارة تمكنت، مساء يوم الأحد 1يوليو/تموز الماضي، من إنقاذ عدد 276 مهاجر غير شرعي بينهم 54 أطفال و29 نساء، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية أحدهم في حالة غرق قبل وصول الدورية".

    ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
    © REUTERS / Stringer
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    وأضاف أن "المهاجرين غير شرعيين من 14 جنسية أفريقية مختلفة، وجنسيتين عربيتين من مصر عدد1 والسودان عدد 29 رجال وامرأتين، وعدد 5 أطفال"، مضيفاً بأن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 35 ميل شمال غرب القره بوللي".

    وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن "بالنسبة للقارب المطاطي الغارق، كان على بعد 44 ميل شمال مدينة الخمس والقارب الثاني كان على بعد 50 ميل شمال الخمس."

    وأشار "نظراً لحدوث عطب بزورق الدورية تأخر موعد وصول الدورية وتم توجيهها إلى قاعدة طرابلس البحرية بدل نقطة الخمس لحرس السواحل، حيث تم إرسال الزورق قمينس وراس جدير والقاطرة أسو لدعم الدورية وتقديم المساعدة عند الضرورة، وخاصة مع اضطراب البحر وتزايد سرعة الرياح"، مشيراً إلى أن "تم مرافقة الزورق حتى الوصول إلى نقطة إنزال المهاجرين غير شرعيين بقاعدة طرابلس البحرية صباح الاثنين 2 يوليو 2018 بعد الساعة 11:00".

    وأكد قاسم "قدمت للمهاجرين المساعدة الإنسانية والطبية وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس بمركز إيواء طريق السكة".

    مدينة القاهرة، النيل، مصر
    © Sputnik . Fayed El-Geziry
    انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل... قرار ليبي بشأن مصر
    وأفاد، بأن "الزورق زوارة استلم بلاغ بوجود قارب غارق وضرورة التوجه مباشرة إليه لإنقاذ المهاجرين غير شرعيين الذين على متنه، وعند وصول الدورية للمكان تمكنت من إنقاذ 41 مهاجر غير شرعي كانوا يرتدون سترة النجاة"، مؤكداً "لم يتم العثور على جثث في المكان علما بأنه وحسب إفادة بعض المهاجرين غير شرعيين الناجين بأن القارب الغارق كان على متنه 104 مهاجر غير شرعي و المفقودون يقدر عددهم بحوالي 63 مهاجر غير شرعي".

    هذا وقد وصل أكثر من 650 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ عام 2014، بعد أن تم إنقاذ أغلبهم من البحر قبالة الساحل الليبي على يد جماعات إغاثة خاصة وعامة. وتؤوي إيطاليا نحو 170 ألفا بينما انخفض بشدة عدد الوافدين هذا العام.

    وانخفض عدد الوافدين الذين ينطلقون من ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، بنسبة تفوق 80 بالمئة. وتقدر الأمم المتحدة عدد من لقوا حتفهم في البحر هذا العام بما يقرب من الألف.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا, هجرة غير شرعية, غرق مهاجرين, القوات البحرية الليبية, ليبيا
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