صحيفة: تعيين كلاوس كلاينفيلد مستشارا لولي العهد السعودي

وأفاد التقرير بأن كلاينفيلد سيترك موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لمشروع نيوم، وهو مخطط لإقامة مدينة عملاقة ومنطقة أعمال في المملكة، لكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع، وفقا لرويترز.
وقال التقرير أن كلاينفيلد سيتولى "مهاما أوسع نطاقا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية".
وأضاف التقرير أن نظمي النصر، المكلف بتطوير استراتيجية المدينة العملاقة ولديه خبرة تربو على 30 عاما في العملاق النفطي أرامكو، سيخلف كلاينفيلد كرئيس تنفيذي لنيوم.
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