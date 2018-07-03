مقتل وإصابة 29 سائحا عراقيا في إيران

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، عن مقتل عراقيين وإصابة آخرين، بينهم حالاتهم خطرة، إثر حادث في إيران.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، صباح اليوم:

"إن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري‏ وجه ‏سفارة جمهورية العراق في العاصمة الإيرانية، طهران، ‏بمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين من أهالي محافظة بابل، الذين تعرضت ‏الحافلة، التي تقلهم إلى حادث سير بين مدينتي مشهد وأصفهان، ما أدى إلى وفاة 5 منهم وإصابة الآخرين".

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وأضاف محجوب أن من بين المصابين، بعض الحالات الخطرة، وهم الآن في مستشفى سبزاور الإيراني، منوها إلى أن عدد الركاب يبلغ 29 شخصا.

وعبّر محجوب عن خالص العزاء والمواساة من الخارجية العراقية إلى ذوي الضحايا، الذين سقطوا إثر الحادث، مشيرا بقوله: "إن سفارتنا تعمل وباستنفار كامل لكادرها لنقل جثامين المتوفين ومتابعة أوضاع المصابين الصحية".

والجدير بالذكر، أن العديد من العراقيين يتوجهون إلى المدن الإيرانية للسياحة الدينية، وللعلاج والترفيه، مع بدء ارتفاع حرارة الصيف، التي بدأت بلهيبها من اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع أن تقترب الحرارة من الخمسين درجة.