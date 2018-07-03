مقتل 3 إرهابيين والقبض على 59 في سيناء جراء عمليات للقوات المسلحة المصرية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، اليوم الثلاثاء: "إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وتابع أن القوات قامت بـ "تدمير عدد 12 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة الارتكازات الأمنية" كما نجحت في اكتشاف وتدمير "285 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على ملابس عسكرية ونظارة ميدان وعدد 10 دانات هاون وكمية من الذخائر و200 كيلو جرام من مادة TNT)، وعدد من دوائر النسف وأجهزة اتصال لاسلكي ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيري بوسط وشمال سيناء".
وأضاف البيان أن القوات نجحت في "اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء".
وبدأت القوات المسلحة المصرية منذ شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرة واسعة بالتعاون مع قوات الشرطة، استهدفت بها تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، وكذلك تأمين الحدود الغربية.
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