مقتل 3 إرهابيين والقبض على 59 في سيناء جراء عمليات للقوات المسلحة المصرية

أعلن الجيش المصري مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار، والقبض على 59 مشتبها بهم، وتدمير عدد من الأنفاق في مدينة رفح، خلال الأيام الماضية في إطار عملية "سيناء 2018"، التي أطلقتها القوات المسلحة في 9 فبراير/شباط الماضي، ضد التنظيمات الإرهابية في شمال ووسط سيناء.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، اليوم الثلاثاء: "إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

وذكر البيان رقم 25 للقوات المسلحة أن "العملية أسفرت خلال الأيام الماضية عن القضاء على 3 عناصر تكفيرية بحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، والقبض على عدد 59 فردا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء".

وتابع أن القوات قامت بـ "تدمير عدد 12 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة الارتكازات الأمنية" كما نجحت في اكتشاف وتدمير "285 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على ملابس عسكرية ونظارة ميدان وعدد 10 دانات هاون وكمية من الذخائر و200 كيلو جرام من مادة TNT)، وعدد من دوائر النسف وأجهزة اتصال لاسلكي ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيري بوسط وشمال سيناء".

وأضاف البيان أن القوات نجحت في "اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء".

وبدأت القوات المسلحة المصرية منذ شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرة واسعة بالتعاون مع قوات الشرطة، استهدفت بها تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، وكذلك تأمين الحدود الغربية.