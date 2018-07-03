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11:19 03 يوليو/ تموز 2018
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    الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل

    الشرطة العراقية تدمر جحورا تحت الأرض لـ"داعش" في عملية نوعية

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    العالم العربي
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    عالجت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، أنفاقا بعشرات الأمتار، مع أوكار، وحصن سري، ومواد متفجرة وأسلحة من مخلفات "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية نوعية في محافظة كركوك، شمال بغداد.

    وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، صباحا، أن قوات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك، تفتش عددا من المناطق والقرى.

    وعدّد رسول المناطق والقرى التي شملها التفتيش، وهي: (جيمن كبير، وقرية العصرية، والعروبة، والعكيدات، والمفرجة، ومجموعة من الوديان والقناطر وعدد كبير من البيوت والمزارع المتناثرة، وحسن سلمان، والملتقى، والمسعدات، وعلي دحام).

    وكشف رسول ما أسفرت عنه العملية، هو معالجة 4 أنفاق بطول 50 مترا، وموقع محصن تحت الأرض، فضلا عن معالجة 12 موضعا للرمي مع مجموعة من المزاغل داخل البيوت، وتدمير معمل تفخيخ وتدريع السيارات.

    الوضع الراهن في الموصل، العراق
    © Sputnik . Rafael Daminov
    الشرطة العراقية تعتقل سجان "داعش" شمالي البلاد

    وأكمل: "كما عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مجموعة من صناديق العتاد الفارغة، وعالجت 4 عبوات ناسفة (قمعية)، وصفيحة هاون عيار 82 ملم".

    واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، منوها إلى أن القوات دمرت خلال العملية، 3 مضافات، وألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

    انظر أيضا:

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    خاص لـ"سبوتنيك": الشرطة العراقية تكشف قتلى "داعش" وخسائره في ثلاثة أعوام
    الكلمات الدلالية:
    العراق
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