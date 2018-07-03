صاروخ باليستي من "أنصار الله" على تجمعات للتحالف العربي وقوات هادي

وقالت "قناة المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "القوة الصاروخية أطلقت، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الإعلان عن صفقة لتبادل الأسرى بين قوات هادي و"أنصار الله"

وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية، مشيرا إلى أن "عملية الاستهداف تمت بعد رصد دقيق لتحركات وتجمعات الغزاة والمرتزقة وآلياتهم في الساحل الغربي".

وكان أنصار الله أطلقوا، السبت الماضي، صاروخا مماثلا على تجمعات تابعة للتحالف وقوات هادي في ذات المنطقة، ضمن تصعيد عملياتهم الصاروخية بالساحل الغربي في ظل تقدم القوات الحكومية بالحديدة وسعيها للسيطرة على المدينة وميناءها.

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات جوية وبرية ضد جماعة "أنصار الله"، التي أحكمت سيطرتها على العاصمة صنعاء وما حولها، وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.