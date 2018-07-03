أعلن مواجهة بلاده لمشاكل كثيرة...البشير يتحدث عن الفقر في السودان

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، إن بلاده أولت مخاطر التصحر والجفاف تأثيرات التغيرات المناخية "جل اهتمامها".

وأضاف الرئيس السوداني أمام مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول وحكومات السياج الأفريقي الأخضر بموريتانيا، أن السودان جعل للزراعة في المناطق الأكثر فقرا أهمية قصوى، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح البشير تخصيص السودان لأكثر من 10 % من الناتج القومي الإجمالي للدولة للقطاع الزراعي.

#السودان تحت خط الفقر المائي وحصة الفرد 70L/D،الإنسان يحتاج الى 2L/D مياه شرب وحوالي 150L/D كحد أدنى لجميع احتياجاته المنزلية كما حددته WHO pic.twitter.com/zkZTJShMhu — Taqwa Abdalla Ahmed (@TaqwaAhmed83) April 4, 2017

وتابع البشير: "أقمنا السدود ومشاريع حصاد المياه، وشبكات الكهرباء والطرق الزراعية ، بنسبة فاقت تلك النسبة التي توافق عليها الزعماء والقادة الأفارقة، وضمنها إعلان "مابوتو" في عام 2003 بتخصيص 10% من الناتج القومي الإجمالي للزراعة".

وتتعرض أماكن كثيرة فى السودان لمخاطر الجفاف المتكرر والتصحر والتغيرات المناخية.

ودفع ذلك السودان إلى إنشاء شبكة مراصد أحوال جوية ومحطات بحوث متخصصة في مجال التصحر والجفاف.