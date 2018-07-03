عبد الإله بنكيران لمن يتحدثون عن "صفقة القرن": مشكلة فلسطين قضية أرض

شدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، على أن "قضية فلسطين قضية أرض وليست قضية اقتصاد".

وقال بنكيران خلال ندوة نظمت بالعاصمة المغربية الرباط بعنوان "أساطير وجرائم صهيونية ودسائس إمبريالية ومآسي فلسطينية"، يوم الاثنين: "الذين يتحدثون عن صفقة القرن يعتقدون بأن المشكلة الفلسطينية اقتصادية، بل هي مشكلة أناس حرموا من أرضهم ويريدون العودة إليها لكي يتمتعوا بها".

© AP Photo / Majdi Mohammed الكشف عن مباحثات غير مباشرة بوساطة قطرية من أجل "صفقة" في فلسطين

وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى "فرض حل سياسي تحت مسمى صفقة القرن، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة ، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي".

ويرى بنكيران أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تعرض لعزلة، بعد قراره الأخير الرافض لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

وأدان الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية والغالبية العظمى من دول العالم قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد بنكيران أن "الفلسطينيين لا يرفضون الآخرين وإنما الآخرون هم الذين يرفضونهم، مثل حرمان الأطفال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم العرب منذ عقود".

وأضاف بنكيران: "في المقابل يبدو أن حكامنا لا يفكرون بنفس الطريقة اليهودية، وأن النخب تفكر بطريقة مختلفة وشعوبنا ربما ضائعة، لا تجد خطابا واضحا".

ويرى بنكيران أن الحالة القائمة لا يمكن لها أن تدوم، مشددا على أن "السياسة ليست دائما تعني الانتصار عمليا".